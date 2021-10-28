Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет в Вологде 4 ноября

28.10.2021 [Культура]

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет в Вологде 4 ноября. Это мероприятие является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». «Ночь искусств» завершает годовую серию таких мероприятий и проходит в ноябре.

Мастер-классы, экскурсии, концерты, квесты и презентации ждут посетителей Вологодского государственного музея-заповедника и его филиалов.

– С 1 ноября посещение отделов и филиалов Вологодского государственного музея-заповедника возможно только при предъявлении QR-кодов (сертификатов) профилактической прививки от COVID-19 (перенесенного заболевания) или ПЦР-теста. Вместе с QR-кодом нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. QR-коды не нужно будет предъявлять посетителям младше 18 лет. Масочный режим сохраняется, – напоминают сотрудники музея.

В этом году билеты на можно приобрести по «Пушкинской карте» и на часть программ билеты будут продаваться онлайн.

Узнать подробности можно на сайте музея, по телефону: (8172) 72-22-11 или по телефонам филиалов.

Помимо этого, присоединиться к «Ночи искусств» можно не выходя из дома. Портал Культура.РФ планирует вести прямые трансляции из музеев, театров и концертных залов по всей России. 

Тэги: Ночь искусств, музеи

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