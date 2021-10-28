В Череповце кинолог с овчаркой Юрмалой нашел потерявшегося мальчика

В городе металлургов полицейский со служебной собакой нашел 11-летнего ребенка, который отправился гулять по ночному городу.

С сообщением о розыске пропавшего мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина рассказал, что ребенок ушел из дома в обед и до сих пор не вернулся. Самостоятельные поиски результатов не дали.

Оперативный дежурный составил ориентировку на мальчика и направил дежурным нарядам. На место происшествия выехал инспектор-кинолог по Череповцу Борис Краснобаев вместе со служебной собакой по кличке Юрмала.

«При обследовании дворовых территорий кинолог с четвероногим напарником обнаружили потерявшегося ребенка и доставили в отдел полиции. С отцом и несовершеннолетним полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных фактов», - рассказали в региональном УМВД.

В отношении отца ребенка составлен протокол по статье за несоблюдение требований по ограничению нахождения детей в ночное время в общественных местах. Наказание по этой статье – штраф до 3 000 рублей.