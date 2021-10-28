Череповчанка Арина Исаева одержала победу на первом этапе детского Кубка России по шахматам

28.10.2021 [Спорт]

Арина Исаева, занимающаяся в череповецком клубе «Гроссмейстер» у тренера Дмитрия Федосова, в турнире среди девочек 2011/12 г.р. набрала 6 очков в 7 партиях и заняла 1 место.

В турнире участвовало 14 спортсменок из 5 регионов России. Состав участниц был достаточно ровный, половина из них имела реальные шансы на победу в соревновании.

Ключевой стала партия в 5 туре, в которой Арина победила и установила личный рекорд по продолжительности партии – противостояние с шахматисткой из ХМАО длилось более 4 часов. Весь турнир наша шахматистка прошла без поражений, а стабильная игра позволила Арине Исаевой стать победительницей в турнире за 1 тур до конца соревнований.

Тэги: шахматы, турнир

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