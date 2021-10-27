Вологодские власти решили создать департамент цифрового развития

Департамент цифрового развития будет создан в целях дальнейшей цифровой трансформации региона, онстанет преемником комитета информационных технологий области и департамента госуправления и кадровой политики в вопросах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, деятельности многофункциональных центров, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области

«Задачи нового департамента полностью соответствуют национальным целям. Уже сегодня мы развиваем современную цифровую инфраструктуру, дорабатываем информационные системы, на их основе строим удобные цифровые государственные сервисы. Одна из задач -увеличить до 97% долю домохозяйств с широкополосным доступом к интернету, что позволит максимальному числу граждан получать госуслуги и коммерческие сервисы дистанционно», — сказала председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Ирина Просвирякова.

В пресс-службе заверили, что создание нового органа власти не потребует увеличения общей численности госслужащих области и бюджетных расходов.