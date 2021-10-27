В Вологде выставлен на торги участок, где находилось здание «Труда»

В Вологде продают участок, на котором в 2018 году незаконно снесли спорткомплекс «Труд». Паблик «Крапива» сообщает, что участок на улице Орлова выставлен на продажу на «Авито». Продавать его будут с аукциона как имущество банкротящегося ООО «Аудит» всего за 3,3 млн рублей.

ООО «Аудит», которому принадлежало снесенное здание, начало процедуру банкротства почти сразу после сноса. Ликвидатором выступил учредитель фирмы — Василий Анчуков.

Ранее Newsvo сообщал, что здание «Труда» обладало признаками объекта культурного наследия, его снос запрещён. Однако, в 2018 году здание было уничтожено. ООО «Аудит» заключило договор на снос с ООО «Аргос Трейд», и в течение двух дней, 29–30 сентября, спорткомплекс разрушили.



За незаконный снос здания суд оштрафовал ООО «Аудит» на 300 тысяч рублей. Вскоре фирма вышла на банкротство.



Согласно данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, торги по продаже участка назначены на 30 ноября. Начальная цена — 3 305 000 рублей. Торги проводит ООО «Троя», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «Аудит» — ул. Мира, 17, офис 210. Обе фирмы связаны с Василием Анчуковым. Ранее УФАС выявляло нарушения в торгах, которые проводило ООО «Троя». Тогда там фигурировало ООО «Новотек», с которым связан Василий Анчуков. Он же собственник банкротящегося аудита.

Что интересно, администрация города Вологды поддерживала снос «Труда». В частности чиновники заявляли о том, что снос здания освободит место под кольцевую развязку у Октябрьского моста. Сам Василий Анчуков часто фигурирует на фото с мэром и губернатором, его жена Наталия Анчукова в сентябре 2019 года стала депутатом Вологодской гордумы от «Единой России».

Активисты «Настоящей Вологды», тем временем, вспомнили обещания мэра города Вологды по поводу «Труда», которые он давал в 2019 году.