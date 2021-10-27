В Вологде выставлен на торги участок, где находилось здание «Труда»

27.10.2021 [Общество]

В Вологде продают участок, на котором в 2018 году незаконно снесли спорткомплекс «Труд». Паблик «Крапива» сообщает, что участок на улице Орлова выставлен на продажу на «Авито». Продавать его будут с аукциона как имущество банкротящегося ООО «Аудит» всего за 3,3 млн рублей. 

 ООО «Аудит», которому принадлежало снесенное здание, начало процедуру банкротства почти сразу после сноса. Ликвидатором выступил учредитель фирмы — Василий Анчуков.

Ранее Newsvo сообщал, что здание «Труда» обладало признаками объекта культурного наследия, его снос запрещён. Однако, в 2018 году здание было уничтожено. ООО «Аудит» заключило договор на снос с ООО «Аргос Трейд», и в течение двух дней, 29–30 сентября, спорткомплекс разрушили.

За незаконный снос здания суд оштрафовал ООО «Аудит» на 300 тысяч рублей. Вскоре фирма вышла на банкротство. 

Согласно данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, торги по продаже участка назначены на 30 ноября. Начальная цена — 3 305 000 рублей. Торги проводит ООО «Троя», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «Аудит» — ул. Мира, 17, офис 210. Обе фирмы связаны с Василием Анчуковым. Ранее УФАС выявляло нарушения в торгах, которые проводило ООО «Троя». Тогда там  фигурировало ООО «Новотек», с которым связан Василий Анчуков. Он же собственник банкротящегося аудита.  

Что интересно, администрация города Вологды поддерживала снос «Труда». В частности чиновники заявляли о том, что снос здания освободит место под кольцевую развязку у Октябрьского моста.  Сам Василий Анчуков часто фигурирует на фото с мэром и губернатором, его жена Наталия Анчукова в сентябре 2019 года стала депутатом Вологодской гордумы от «Единой России». 

Активисты «Настоящей Вологды», тем временем, вспомнили обещания мэра города Вологды по поводу «Труда», которые он давал в 2019 году. 

«Пока я мэр на территории здания „Труда“ ничего построено не будет. Сейчас мы инициируем внесение изменений в генплан, чтобы на этой территории появился парк. Более того часть территории пойдет под строительство кольцевой развязки перед Октябрьским мостом, организация которой сейчас обсуждается. Никакой гостиницы, никаких супермаркетов там не будет», — заявлял Сергей Воропанов. 

Читайте также:

Тэги: спорткомплекс Труд
Сюжет: незаконный снос «Труда»

ТОП НЕДЕЛИ

Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
В Вологде на стене комнаты, где погибла Соня Жаворонкова, нашли послание убийцы
Вологодские телеграм-каналы обсуждают здоровье губернатора
В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями
В Вологде суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря
Ланская журналистам в зале суда: «Еще неизвестно, кто ее убил»
Следственный комитет рассказал, от чего погибла девятилетняя Соня Жаворонкова
Вологодский губернатор подтвердил режим самоизоляции для непривитых вологжан 60+
Вологда и Череповец попрощались с Соней Жаворонковой минутой молчания
В Вологде перевозчик, обслуживающий шесть автобусных маршрутов, прекратил свою работу

Похожие новости

Мэр Вологды пообещал, что на месте снесенного спорткомплекса «Труд» не будет торгового центра

Но там могут восстановить существовавшие в этом месте исторически рыбные ряды

1480
0

Градозащитники приглашают вологжан защитить бывший спорткомплекс "Труд" от уничтожения

Участники «Настоящей Вологды» проведут для вологжан экскурсию, посвященную истории  здания бывшего спорткомплекса «Труд». Всех желающих ждут 21 октября в 14:00 на Орлова, 2

3102
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде выставлен на торги участок, где находилось здание «Труда»
Олег Кувшинников дал оптимистичный прогноз по строительству Некрасовского моста
В Череповце на пешеходном переходе сбили женщину
Сторож из Великого Устюга перевёл мошенникам 140 тысяч рублей за акции «Газпрома»
В Вологде бывший работник украл из сейфа магазина 58 тысяч рублей
Жительница Сокола опубликовала в соцсети переписку мужа с любовницей
Смотрящий за опилками: в Грязовецком районе рецидивист устроил поножовщину у скотного двора
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4786
0
27.10.2021 [БлогоVO]

ПАТП №1 возобновило работу с Яндекс.Карты

126
0
26.10.2021 [Обзор Прессы]

«И счастливо, и тревожно»

328
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика