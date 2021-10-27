Олег Кувшинников дал оптимистичный прогноз по строительству Некрасовского моста

27.10.2021 [Общество]

Губернатор области Олег Кувшинников подтвердил, что Вологда получила отрицательное заключение на проект строительства Некрасовского моста. Объект, по его словам, будет находиться в исторической части города, поэтому необходимо соблюсти ряд требований, в частности, согласовать ряд моментов с комитетов по охране объектов культурного наследия. Об этом глава региона заявил сегодня в программе «ПоОКаем в сети».

По словам Олега Кувшинникова, сейчас город согласует эти разногласия.

«Очень не хотел быть голословным, но после согласования заключения мы все-таки приступим к строительству моста во втором квартале 2022 года. Это мой оптимистичный прогноз. Деньги на строительство малого транспортного кольца в Вологде выделены», - заявил Олег Кувшинников.

Также, по его словам, уже заключен контракт на предпроектные работы по строительству моста во Флотском переулке областного центра. В следующем году должны завершиться проектные работы и согласование с экспертизой, а в 2023 году начнется строительство самого моста.

Тэги: Некрасовский мост, Строительство, экспертиза

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