Сторож из Великого Устюга перевёл мошенникам 140 тысяч рублей за акции «Газпрома»

57-летний сторож из Великого Устюга стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже акций крупной нефтегазовой корпорации. Из собственных источников newsVO стало известно, что речь идёт о компании «Газпром». Чтобы купить ценные бумаги, он ввёл на сайте личные данные.

«После этого ему позвонили якобы представители фирмы и сообщили, что необходимо сделать вклад в несколько тысяч долларов. Устюжанин согласился и перевел более 140 тысяч рублей своих накоплений на указанный номер счета. Желанных акций мужчина так и не получил, поэтому отправился в ОМВД России по Великоустюгскому району писать заявление о мошенничестве», — сообщает пресс-служба регионального УМВД

Всего за сутки полицейские зарегистрировали четыре заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила больше 183 тысяч рублей. Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются.