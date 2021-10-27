Сторож из Великого Устюга перевёл мошенникам 140 тысяч рублей за акции «Газпрома»

27.10.2021 [Происшествия]

57-летний сторож из Великого Устюга стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже акций крупной нефтегазовой корпорации. Из собственных источников newsVO стало известно, что речь идёт о компании «Газпром». Чтобы купить ценные бумаги, он ввёл на сайте личные данные.

«После этого ему позвонили якобы представители фирмы и сообщили, что необходимо сделать вклад в несколько тысяч долларов. Устюжанин согласился и перевел более 140 тысяч рублей своих накоплений на указанный номер счета. Желанных акций мужчина так и не получил, поэтому отправился в ОМВД России по Великоустюгскому району писать заявление о мошенничестве», — сообщает пресс-служба регионального УМВД

Всего за сутки полицейские зарегистрировали четыре заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила больше 183 тысяч рублей. Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются.

Тэги: дистанционное мошенничество, акции

ТОП НЕДЕЛИ

Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
В Вологде на стене комнаты, где погибла Соня Жаворонкова, нашли послание убийцы
Вологодские телеграм-каналы обсуждают здоровье губернатора
В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями
В Вологде суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря
Ланская журналистам в зале суда: «Еще неизвестно, кто ее убил»
Следственный комитет рассказал, от чего погибла девятилетняя Соня Жаворонкова
Вологодский губернатор подтвердил режим самоизоляции для непривитых вологжан 60+
Вологда и Череповец попрощались с Соней Жаворонковой минутой молчания
В Вологде перевозчик, обслуживающий шесть автобусных маршрутов, прекратил свою работу

Похожие новости

Вологжанка познакомилась с мошенником на сайте знакомств и отдала ему 1 200 000 рублей

Злоумышленник попросил эти деньги якобы на получение водительских прав и открытие бизнеса

1240
0

Вместо заказанного в интернете бинокля устюжанин получил игрушку и соль для ванн

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о мошенничестве

732
0

Желая купить контейнер, вологжанин отдал мошенникам 172 тысячи рублей

Мужчина оплатил покупку, но продавец перестал выходить на связь

1507
0

Мошенник не смог убедить вологжанку перевести ему миллион рублей

Потерпевшая вовремя поняла, что разговаривает со злоумышленником и не стала отправлять ему деньги, которые взяла в кредит

2309
0

Обманувшую вологжанку мошенницу задержали в Краснодаре

Полицейские установили причастность подозреваемой к шести аналогичным преступлениям на общую сумму 30 тысяч рублей

827
0

Мошенник не смог убедить череповчанку отправить ему 850 тысяч рублей

Злоумышленник представился сотрудником банка

1522
0

«Мама, я попала в аварию»: желая помочь дочери, устюжанка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

За деньгами злоумышленники отправили таксиста, который не знал об их намерениях

755
0

Желая купить экскаватор, житель Усть-Кубинского района отправил мошенникам больше миллиона рублей

Продавец перестал выходить на связь, а потерпевший так и не получил оплаченную технику

975
0

Врач из Вологды за четыре дня перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Около полутора миллионов из этой суммы — личные сбережения потерпевшей, а остальные деньги она взяла в кредит

1250
0

За сутки жители Вологодской области отправили мошенникам около 4 млн. рублей

Одна из пострадавших — жительница Вожегодского района — перевела злоумышленникам больше 1,7 млн. рублей, взятых в кредит

696
0

Пенсионерка из Череповца отправила мошенникам полмиллиона рублей

Злоумышленник убедил потерпевшую, что перевод денег на «безопасный счёт» сохранит её сбережения

753
0

Череповчанка отправила мошенникам полмиллиона рублей, желая заработать на торгах

Информацию о таком способе получения дохода женщина нашла в интернете

1539
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце сбили женщину на «зебре»
Сторож из Великого Устюга перевёл мошенникам 140 тысяч рублей за акции «Газпрома»
В Вологде бывший работник украл из сейфа магазина 58 тысяч рублей
Жительница Сокола опубликовала в соцсети переписку мужа с любовницей
Смотрящий за опилками: в Грязовецком районе рецидивист устроил поножовщину у скотного двора
Житель Вологды лишается единственного жилья. Он уверен, что попал в руки мошенников
МегаФон передаст башенные активы независимому оператору
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4778
0
27.10.2021 [БлогоVO]

Это не туман, это дым с едким запахом. В стороне Коробейниково, Сотниково, Глядково

12
0
26.10.2021 [Обзор Прессы]

«И счастливо, и тревожно»

310
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика