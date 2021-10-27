Жительница Сокола опубликовала в соцсети переписку мужа с любовницей

В Соколе суд вынес приговор 32-летней местной жительнице, признанной виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни любовницы мужа.

13 июля 2021 года женщина опубликовала в социальной сети переписку супруга с потерпевшей.

«Подсудимая вину признала. Пояснила, что хотела сохранить семью, в содеянном не раскаивается», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, осуждённой назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.