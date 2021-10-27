Смотрящий за опилками: в Грязовецком районе рецидивист устроил поножовщину у скотного двора

27.10.2021 [Происшествия]

В Грязовецком районе ранее судимый 57-летний Николай Желтов ударил несколько раз ножом работника АО «Племзавод Заря». Происшествие случилось 14 июля 2021 года в деревне Пирогово.

Как было установлено в суде, на территории животноводческого комплекса Желтов в тамбуре двора нанес удар рукой работнику по голове, после чего два раза ударил его кухонным ножом в спину.

Сам подсудимый полностью признал вину. Он рассказал, что в ту ночь выпивал с другом, а потом продолжил застолье на пилораме у сына. Когда позже вышли на дорогу, то у скотного двора увидели мужчину, который вез опилки. У незнакомца спросили, есть ли у них смотрящий, мужчина что-то ответил. После чего он ударил мужчину сначала рукой, а затем ножом. Потерпевшему он принес извинения.

По словам потерпевшего, Желтов сначала ударил его по голове, а затем нанес два удара в спину сбоку, при этом он видел, что в руках у того что-то блеснуло. Он испытал боль, но не понял, что его ударили ножом. В бытовке увидел кровь, пошел к напарнику, который вызвал скорую.

«Суд с учетом опасного рецидива преступлений назначил Желтову наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - пояснили в объединенной пресс – службе судов области.

Приговор в законную силу не вступил.

Тэги: поножовщина, племзавод

ТОП НЕДЕЛИ

Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
В Вологде на стене комнаты, где погибла Соня Жаворонкова, нашли послание убийцы
Соседи Ульяны Ланской, подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой, знали о странностях женщины
Вологодские телеграм-каналы обсуждают здоровье губернатора
В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями
В Вологде суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря
Ланская журналистам в зале суда: «Еще неизвестно, кто ее убил»
Следственный комитет рассказал, от чего погибла девятилетняя Соня Жаворонкова
Вологодский губернатор подтвердил режим самоизоляции для непривитых вологжан 60+
Вологда и Череповец попрощались с Соней Жаворонковой минутой молчания

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Смотрящий за опилками: в Грязовецком районе рецидивист устроил поножовщину у скотного двора
Житель Вологды лишается единственного жилья. Он уверен, что попал в руки мошенников.
МегаФон передаст башенные активы независимому оператору
Пьяный вытегорец сломал камеру видеонаблюдения ради видео в Instagram
345 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологжанка потратила четыре тысячи рублей с найденной на улице карты
В селе Молочное после длительного ремонта открыли многострадальное главное здание ГМХА
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4768
0
27.10.2021 [БлогоVO]

Вологжане предпочитают маршруты-призраки?

382
0
26.10.2021 [Обзор Прессы]

«И счастливо, и тревожно»

285
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика