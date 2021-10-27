Смотрящий за опилками: в Грязовецком районе рецидивист устроил поножовщину у скотного двора

В Грязовецком районе ранее судимый 57-летний Николай Желтов ударил несколько раз ножом работника АО «Племзавод Заря». Происшествие случилось 14 июля 2021 года в деревне Пирогово.

Как было установлено в суде, на территории животноводческого комплекса Желтов в тамбуре двора нанес удар рукой работнику по голове, после чего два раза ударил его кухонным ножом в спину.

Сам подсудимый полностью признал вину. Он рассказал, что в ту ночь выпивал с другом, а потом продолжил застолье на пилораме у сына. Когда позже вышли на дорогу, то у скотного двора увидели мужчину, который вез опилки. У незнакомца спросили, есть ли у них смотрящий, мужчина что-то ответил. После чего он ударил мужчину сначала рукой, а затем ножом. Потерпевшему он принес извинения.

По словам потерпевшего, Желтов сначала ударил его по голове, а затем нанес два удара в спину сбоку, при этом он видел, что в руках у того что-то блеснуло. Он испытал боль, но не понял, что его ударили ножом. В бытовке увидел кровь, пошел к напарнику, который вызвал скорую.

«Суд с учетом опасного рецидива преступлений назначил Желтову наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - пояснили в объединенной пресс – службе судов области.

Приговор в законную силу не вступил.