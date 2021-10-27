Житель Вологды лишается единственного жилья. Он уверен, что попал в руки мошенников.

Житель Вологды Андрей Смирнов на днях может лишиться единственного жилья, которое он не продавал. На улице может также оказаться его мать.

Молодой человек просил помощи у полиции, так как уверен — его обманули два года назад. Однако в полиции отказали возбуждать уголовное дело — не смогли найти тех, кто выгоняет Андрея из жилья.

«Все честно, Андрей»

В июле этого года в первый следственный отдел следственного управления УМВД России по городу Вологде поступили материалы проверки по заявлению жителя Вологды Андрея Смирнова. Мужчина написал заявление в полицию, так как уверен, что связался с мошенниками, которые лишают его единственного жилья.

В ходе работы по данному материалу проверки в полиции установили, что мать мужчины являлась собственником ¼ доли в квартире в одном из домов по улице Беляева. Остальная часть квартиры принадлежала другой собственнице.

Андрей с матерью захотели выкупить вторую долю в квартире, за которую вторая собственница попросила 550 тысяч рублей. Молодой человек стал искать, где взять деньги. Он обратился к предпринимателю, который согласился дать сумму, но при одном условии, что данная квартира временно перейдет в его собственность, как гарантия возврата займа. Второе условие: пока займ не будет возвращен, Андрей должен платить проценты. Сделка должна была быть оформлена через посредника — некую Юлию Маланину.

Заключение сделки посредник затягивала. Потом Андрею позвонил ее муж — Андрей Маланин и сообщил, что можно подходить подписывать документы.

В августе 2019 году Андрей вместе со своей мамой пришли в здание МФЦ, там же были второй собственник квартиры и Юлия со своим мужем. Андрей, когда подписывал документы, обратил внимание, что в договоре займа отсутствует информация о залоговом имуществе. Документ был заключен не на имя предпринимателя, а на имя мужа Юлии и по бумагам вся квартира отходила им.

Однако посредники сказали Андрею, что так и должно быть. Как только молодой человек выплатит займ, ему вернут квартиру. Андрей, будучи очень доверчивым и неопытным в таких делах, в итоге подписал документы.

В сентябре 2019 года Андрей начал платить проценты по займу и передал их предпринимателю. Однако тот удивился, так как не знал, что Юлия уже заключила сделку.

В полиции предприниматель пояснил, что никакого согласия на заключение сделки не давал. Своих денег Маланиным не передавал. Договор займа был заключен без его ведома. Деньги, которые пришли на карту в виде процентов, он перевел семье Маланиных и решил больше не касаться этой ситуации.

Андрей стал выплачивать проценты по займу Маланиным. Через два года, после заключения сделки, он был готов вернуть основной долг. Но Маланины вдруг потребовали выкупать квартиру полностью. Сначала предложив цену выше 2 млн рублей, а потом, снизив ее до 1,2 миллионов. В этот момент Андрей понял, что его обманули. Никто квартиру возвращать не собирался. Напомним, что займ они давали только на вторую часть квартиры. Доля Андрея и его матери перешла им просто так.

Андрей написал заявление в полицию. Однако там отказались возбуждать уголовное дело, потому что в ходе оперативно розыскных мероприятий не смогли выяснить, где находятся Маланины.

«Таким образом, на основании вышеизложенного в настоящее время делать выводы о наличии в действиях Маланиных признаков состава преступления, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, преждевременно, необходимо проведение дополнительной проверки», — написано в постановлении об отказе от 26 августа 2021 года.

Андрей говорит, что Маланины на днях поставили перед ним условие — либо выкуп, либо он должен будет съехать из квартиры.

Предприниматель, который изначально, должен был ему дать деньги, узнав о ситуации через общих знакомых, подключил своих юристов. Но дело пока не сдвинулось с мертвой точки.

Юрист Алексей Райлян, который в курсе ситуации Андрея, говорит, что договор с точки зрения гражданского кодекса имеет юридическую силу. Но выяснить, при каких обстоятельствах договор был заключен, и дать этим обстоятельствам правовую оценку можно только после возбуждения уголовного дела. Лишь правоохранительные органы могут доказать наличие обмана при заключении сделки и принять меры к аресту квартиры. В случае вынесения судом обвинительного приговора сделка будет расторгнута.

Тем временем, это не единственная неприятная история, в которой звучит фамилия Маланиной.

В редакцию обратилось еще несколько человек, которые пострадали от действий некой Юлии Маланиной. Материалы готовятся к публикации. С самой Маланиной пока связаться не удалось.

Знай наших

Кроме того, в этом году в Калмыкии было возбуждено уголовное дело в отношении лиц, пытавшихся осуществить рейдерский захват нефтяных месторождений в Черноземельском районе Калмыкии. В ходе следственных мероприятий была задержана Маланина. Она представляет интересы группы, которая пыталась захватить нефтяной завод ООО «ЕвроСибОйл», купив его за 20 тысяч рублей.

29 апреля 2021 года следственное управление следственного комитета РФ по республике Калмыкия сообщило, что, по версии следствия, группа лиц из числа жителей соседних регионов для завладения имуществом и денежными средствами трех коммерческих предприятий, осуществляющих деятельность по добыче нефти и природного газа на месторождениях, расположенных на территории Республики Калмыкия, путем изготовления подложных документов, находясь на территории Республики Дагестан, организовали проведение нотариальной сделки купли-продажи 100% доли в уставном капитале указанных предприятий подставной коммерческой организацией.

Ложная информация о смене учредителей была передана в налоговую. После чего группа лиц незаконно проникла на территорию производственной базы, где попыталась рейдерски захватить предприятие.

Как пишет Череповецкая истина — в рейдерском захвате в Калмыкии была замешана Юлия Маланина, которая имеет отношение ко многим вологодским делам.

Авторы пишут, что она уехала в свою очередную командировку по просьбе предпринимателя Марата Салихова — друга и доверенного лица Нуруллы Саттарова. Именно Салихов и был во главе группы, которая зашла на предприятия ООО «ЕвроСибОйл» в апреле этого года.

«Юля Маланина со всей своей неуемной энергией приступила к работе, разгребая накопившиеся юридические завалы в столь непростом деле».

Впоследствии было арестовано шесть человек, в том числе Марат Салихов и Маланина, которая в итоге попала под домашний арест.