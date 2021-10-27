Пьяный вытегорец сломал камеру видеонаблюдения ради видео в Instagram

В Вытегре суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в вандализме.

Установлено, что днём 31 июля 2021 года пьяный подсудимый сорвал камеру, установленную под крышей ротонды на набережной. Ущерб от его действий составил 2500 рублей.

«Полицейским он рассказал, что гулял по городу и попросил прохожего снять на телефон, как он срывает камеру видеонаблюдения. Из-за алкогольного опьянения плохо понимал, что делает. Видео выложил в Instagram, а камеру выбросил в урну у фонтана», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. С него также взыскали причинённый ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.