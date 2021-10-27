Вологжанка потратила четыре тысячи рублей с найденной на улице карты

В Вологде полицейские раскрыли кражу с банковской карты 50-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что потерял карту, а после узнал, что кто-то оплатил ей покупки в нескольких магазинах. Сумма ущерба составила четыре тысячи рублей.

Личность подозреваемой — 36-летней вологжанки — установили в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«Женщина пояснила, что находилась в магазине, где работает ее подруга. В тоже время дети принесли найденную на улице банковскую карту. Злоумышленница решила взять ее себе, после чего отправилась за покупками. В нескольких торговых точках женщина приобрела продукты и алкоголь на сумму порядка 4 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.