В селе Молочное после длительного ремонта открыли многострадальное главное здание ГМХА

27.10.2021 [Общество]

Реконструкция главного корпуса молочно-хозяйственной академии в селе Молочное под Вологдой началась еще в 2007 году и сопровождалась громкими разборками и не менее громкими происшествиями. В прямом смысле этого слова.

Реконструкция началась с того, что у трехэтажного здания академии решили надстроить четвертый этаж. В 2010 году, когда ремонт шел полным ходом, у академии обрушилась наружная стена. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако ремонт с того времени застопорился, поскольку стало понятно, что выделенных средств уже не хватит.

Также на этапе реконструкции начались разборки между подрядчиками. В 2007 году, как писала газета «Премьер», генподрядчик ООО «Фирма «Авесса» заключило договор субподряда с ООО «Северлесторг» на выполнение отделочных работ на первом этаже здания. Субподрядчик работы выполнил лишь частично, а потом между организациями начался спор, предметом которого стала  разница между авансовым платежом и фактически выполненными работами. В итоге Арбитражный суд встал на сторону ООО «Фирма «Авесса».

Параллельно ГМХА пыталась в судебном порядке расторгнуть госконтракт с «Авессой» в рамках банкротного дела фирмы и вернуть выплаченные 131 млн руб. Академия была включена в реестр кредиторов третьей очереди. При этом требования кредиторов второй и третьей очередей по итогам конкурсного производства удовлетворены не были. Деньги академия не получила.

После этого здание вуза долгие годы представляло собой плачевное зрелище – полуразрушенное и без крыши.

Только в последние годы, после получения субсидии в размере более 400 млн рублей и поддержке Минсельхоза и правительства РФ, ремонтные работы возобновились.

Сегодня, 27 октября к 110-летию академии состоялось торжественное открытие главного корпуса. В торжествах приняли участие губернатор области Олег Кувшинников и депутат Госдумы Алексей Канаев.

Также глава региона вместе с ректором академии Николаем Малковым открыли табличку на памятнике основателя вологодского масла Николая Верещагина. Сам памятник теперь стоит рядом с главным корпусом академии.   

Тэги: ГМХА, Николай Верещагин, памятник
фото: NewsVo
фото: пресс - центр вологодской ГМХА

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