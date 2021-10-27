Срочник избил сослуживца в военной части в Белозерске

Суд вынес приговор 21-летнему солдату-срочнику, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сослуживца Ч.

Инцидент произошёл в военной части в Белозерске 13 июля 2021 года. Подсудимый ударил потерпевшего кулаками в живот и ладонью по лицу. В суде он частично признал вину.

«По его словам, он ударил сослуживца, поскольку тот в разговоре с ним исказил его фамилию, он посчитал это для себя оскорблением», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Свидетель — санитарный инструктор части — показал, что в тот день обратил внимание на бледность и гематому на лице пострадавшего. Тот сказал, что его избил обвиняемый.

«После осмотра Ч. он обнаружил у него гематому на животе и понял, что у него, возможно, повреждена селезенка. В этот же день Ч. доставили в больницу, где ему проведена операция по удалению селезенки», — также говорится в сообщении

Осуждённому назначено наказание в виде четырёх лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.