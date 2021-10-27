В Вожегодском районе две пенсионерки взыскали друг с друга по пять тысяч рублей за взаимные оскорбления в соцсети

27.10.2021 [Общество]

В Вожегодском районе суд рассмотрел иск 71-летней Татьяны А. к 64-летней Тамаре Б. о взыскании с неё компенсации морального вреда.

«Свои требования Татьяна обосновала тем, что в ответ на ее пост в сообществе „OFFLINE Вожега“ в социальной сети „ВКонтакте“ об Огибаловской школе Тамара написала в комментариях оскорбления в ее адрес. Истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В свою очередь Тамара Б. обратилась в суд со встречным иском и просила взыскать с Татьяны 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за оскорбления в той же переписке.

«Как следует из материалов дела, распечаток текстов сообщений, объяснений истца и ответчика, они в своих комментариях в социальной сети допустили в адрес друг друга слова и выражения с унизительной оценкой лица, которые противоречат общепринятым нормам морали и нравственности», — также говорится в сообщении

Суд взыскал в пользу каждой из пенсионерок по пять тысяч рублей компенсации морального вреда и 300 рублей возмещения расходов по оплате госпошлины. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: пенсионеры, оскорбления, соцсети, иски

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