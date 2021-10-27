В Вологде проголосовать за «Народный бюджет» можно будет по бумажным анкетам

Начиная с завтрашнего дня, появится возможность бланочного голосования за «Народный бюджет». Такое решение принято оргкомитетом проекта после многочисленных обращений в администрацию Вологды, Центр по работе с населением, комитеты ТОС от вологжан пожилого возраста, которые не могут пользоваться интернетом. Бланки будут печататься в ближайших 4-х номерах газеты Вологда.РФ, которые выйдут 27 октября, 3, 10 и 17 ноября.

Анкеты для голосования, вырезанные из газеты, можно будет заполнить и принести в Центр по работе с населением по адресу ул. Козленская, 83 в рабочие дни с 9.00 до 19.00. В связи с этим голосование за объекты «Народного бюджета» продлено до 20 ноября. Ранее его планировалось завершить 31 октября, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Инициативными группами ТОСов предложено для голосования 97 объектов, касающихся развития различных территорий города. Поддержать можно только одну инициативу и только один раз.

На данный момент за объекты «Народного бюджета» на 2022 год отдано более 3000 голосов. Проект каждого ТОСа, получивший наибольшую поддержку, будет реализован следующим летом.

Ежегодно каждый из 34 ТОСов, работающих в областной столице, получает на реализацию своих инициатив от 800 тысяч до 2,5 млн рублей из городского бюджета. Сумма зависит от числа жителей на территории.