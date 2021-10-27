Девятилетний мальчик отравился угарным газом при пожаре в Череповце

По информации регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в районе 21.00. На улице Ленина горела квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома.

На момент приезда первых пожарных подразделений наблюдалось горение оконной рамы между душевой и коридором, а также вещей на стиральной машине.

До прибытия огнеборцев 10 человек самостоятельно вышли из здания. Трое детей – шести, восьми и девяти лет были выведены пожарными по лестничным маршам. Один ребенок девяти лет был доставлен в медсанчасть Череповца с отравлением угарным газом.

Причина пожара, как сообщили в управлении МЧС, неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.