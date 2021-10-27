Череповецкая «Северсталь» одержала волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым»

27.10.2021 [Спорт]

Уступая 0:2 к середине основного времени матча, череповчане смогли сравнять счёт после голов Кирилла Пилипенко и Даниила Вовченко, который смог отличится на отложенном штрафе при игре 6x5. Отметим, что все четыре шайбы были заброшены во втором периоде.

Победу «Северстали» принес гол Никиты Гуслистова в третьей двадцатиминутке. Судьи не сразу засчитали взятие ворот. Только после видеопросмотра, во время которого судьи определяли, была ли в этом эпизоде игра ногой, гол был засчитал – арбитры ничего криминального не увидели. В итоге 3:2 - «Северсталь» одержала пятую победу подряд и сейчас занимает 7 строчку Западной конференции с 26-ю очками, опережая на 1 балл ярославский «Локомотив» и на 3 «Торпедо» из Нижнего Новгорода, с которым «сталеварам» предстоит встретиться уже завтра.

«Играли с очень хорошей командой. Очень рад победе. Очень рад, что это случилось со счёта 0:2», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

ТОП НЕДЕЛИ

Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
В Вологде на стене комнаты, где погибла Соня Жаворонкова, нашли послание убийцы
С 1 ноября посещать предприятия и организации на Вологодчине можно будет по QR-кодам
Соседи Ульяны Ланской, подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой, знали о странностях женщины
Вологодские телеграм-каналы обсуждают здоровье губернатора
В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями
В Вологде суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой
Ланская журналистам в зале суда: «Еще неизвестно, кто ее убил»
Следственный комитет рассказал, от чего погибла девятилетняя Соня Жаворонкова

Похожие новости

Череповецкая «Северсталь» разгромила казахстанский «Барыс»

Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата КХЛ

 

851
0

Хоккеисты череповецкой «Северстали» всухую переиграли рижское «Динамо»

Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ

860
0

Хоккеисты череповецкой «Северстали» одержали волевую победу над китайским «Куньлунь Ред Стар»

Матч прошел на череповецком льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ

606
0

«Северсталь» одержала победу над нижнекамским «Нефтехимиком»

Следующий матч череповчане проведут 11 октября

1353
0

Череповецкий ХК «Северсталь» будет пускать на домашние матчи по QR-кодам

Руководство клуба надеется, что таким образом на игры будут приходить до 3000 болельщиков

1231
0

«Северсталь» не смогла взять реванш у ярославского «Локомотива»

Матч состоялся в рамках регулярного сезона континентальной хоккейной лиги

568
0

Только серия буллитов выявила победителя в матче череповецкой «Северстали» с нижегородским «Торпедо»

Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ

508
0

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в гостевом матче Регулярного чемпионата КХЛ

Следующий матч череповчане проведут 11 октября

1287
0

Ярославский «Локомотив» выиграл у «Северстали» с разгромным счетом

Встреча прошла в Череповце в рамках регулярного чемпионата КХЛ

 

698
0

Череповецкая «Северсталь» не могла пробить голкипера московского «Спартака»

Гостевой матч состоялся накануне в рамках регулярного чемпионата КХЛ

598
0

Финские «шуты» разгромили череповецких «сталеваров»

Матч между финской командой «Йокерит» и череповецкой «Северсталью» прошел накануне в столице Финляндии

1363
0

Череповецкая «Северсталь» одержала четвертую победу подряд

В рамках регулярного чемпионате КХЛ накануне «сталевары» переиграли рижское «Динамо»

488
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Девятилетний мальчик отравился угарным газом при пожаре в Череповце
Череповецкая «Северсталь» одержала волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым»
В селе Молочном города Вологды ограничат движение общественного транспорта
О чем умолчали чиновники, когда в октябре изменяли бюджет Вологодской области?
В Вологде вернули еще один маршрут из шести отмененных
В Череповце госпитализирован грудной ребенок с коронавирусной инфекцией
177 советников директоров школ начали работу в Вологодской области в этом году
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4750
0
27.10.2021 [БлогоVO]

Вологжане предпочитают маршруты-призраки?

253
0
26.10.2021 [Обзор Прессы]

«И счастливо, и тревожно»

245
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика