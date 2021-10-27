Череповецкая «Северсталь» одержала волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым»

Уступая 0:2 к середине основного времени матча, череповчане смогли сравнять счёт после голов Кирилла Пилипенко и Даниила Вовченко, который смог отличится на отложенном штрафе при игре 6x5. Отметим, что все четыре шайбы были заброшены во втором периоде.

Победу «Северстали» принес гол Никиты Гуслистова в третьей двадцатиминутке. Судьи не сразу засчитали взятие ворот. Только после видеопросмотра, во время которого судьи определяли, была ли в этом эпизоде игра ногой, гол был засчитал – арбитры ничего криминального не увидели. В итоге 3:2 - «Северсталь» одержала пятую победу подряд и сейчас занимает 7 строчку Западной конференции с 26-ю очками, опережая на 1 балл ярославский «Локомотив» и на 3 «Торпедо» из Нижнего Новгорода, с которым «сталеварам» предстоит встретиться уже завтра.