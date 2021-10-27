В селе Молочном города Вологды ограничат движение общественного транспорта

27.10.2021 [Общество]

27 октября, с 8:00 до 13:00 часов в селе Молочном будет ограничено движение автомобилей на улице Студенческой на участке от Набережной до улицы Пролетарской.

Ограничение связано с торжественным открытием главного корпуса ВГМХА после реконструкции и памятника Н.В. Верещагину. Открытие пройдет в рамках IV Всероссийского молочного форума «Вологда – молочная столица России».

Двухэтажное здание главного корпуса ВГМХА, построенное в начала 20 века, занимает площадь в 10 тысяч кв. м. Проект его ремонта был сделан еще в 2003 году, а реконструкция началась в 2007 году при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, но завершить работы не удалось. Ректор вуза заявлял, что это произошло из-за необходимости серьезных корректировок в проекте.

В 2008 году в отношении проректора ВГМХА было возбуждено уголовное дело:

- Проректор решил обогатиться за счет коммерсанта, потребовал с нее 1 миллион рублей, чтобы улучшить ее жизнь, чтобы он закрыл глаза на нарушении реконструкции зданий, - цитировал в декабре 2008 года замначальника следственного управления при УВД Вологодской области Сергея Вострова портал wobla.ru.

Как сообщал портал, на ремонт учебных корпусов и общежитий были выделены федеральные деньги, реконструкцией зданий занялась одна из вологодских фирм. Ход работ постоянно проверяли органы государственного надзора и выявляли дефекты ремонта. Проректор предложил помощь директору фирмы, чтобы эти проверки сократились, потребовав за это 2 миллиона рублей. Один миллион ему передали, от другого он отказался. Его задержали сотрудники УБОП. 

В апреле 2010 год в первом корпусе ВГМХА, который тогда был на реконструкции, обрушилась стена. Ремонтно-восстановительные работы обошлись в 9 644 835 рублей, их выполняло ООО "Стройвектор". В октябре 2012 года было заключено допсоглашение к контракту, а исполнен он был, согласно информации на сайте госзакупок, лишь в октябре 2015 года.

В июне 2011 года ректор ВГМХА Николай Малков заявил, что здание реконструируют к 2012 году. Однако что-то опять пошло не так.

С конца 2018 года финансирование на реконструкцию было вновь открыто. По данным администрации Вологды, общая сумма составила более 400 млн рублей

 

Тэги: ВГМХА
ФОТО: Николай Шестериков

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