О чем умолчали чиновники, когда в октябре изменяли бюджет Вологодской области?

В середине октября были внесены изменения в бюджет Вологодской области. Это было связано с уточнением объемов доходов, выполнением срочных задач, необходимостью реализации решений, которые были приняты на градостроительных советах, а так же для эффективного использования бюджетных средств. Так говорится в заключении контрольно-счетной палаты Вологодской области на проект закона об изменении бюджета.

Изначально доходная часть бюджета была спроектирована на 126,2 млрд рублей.

Однако, общий объем доходов в этом году, не смотря на кризис, вырос на 36,9%.

30,8 млрд рублей в этом росте составили дополнительные поступления от ПАО "Северсталь" и от АО "Апатит". Но этот рост налогов вызван был не повышенным спросом, а взлетом цен. Например, металл в этом году подорожал почти на 200%. В итоге выросли в цене машины, сельскохозяйственная техника, цены поднялись в сфере недвижимости. И сверхприбыли в итоге были обеспечены за счет обычных граждан.

А теперь о расходах

Расходы в бюджете были запланированы в объеме 108,9 млрд рублей. В октябре, благодаря повышенным доходам их увеличили на 4,2% или на 4392,2 млн рублей.

Основные объемы увеличения расходов выпадут на национальную экономику, здравоохранение, охрану окружающей среды и межбюджетные трансферы.

419 млн рублей, например, уйдет на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе тем, кто заболел COVID-19. А вот на строительстве образовательных учреждений в области удалось сэкономить в этом году 26,7 млн рублей. Поэтому в бюджете эта графа будет уменьшена.

Но закон об изменениях увеличивает траты не только на здравоохранение и экологию, как об этом сообщают чиновники, но и на обеспечение деятельности самих чиновников. Так, с 1 сентября зарплаты государственных и муниципальных работников и служащих выросли на 10%.

Кроме этого за счет гранта будут поощрены работники органов исполнительной власти и местного самоуправления за эффективную работу на сумму 106,1 млн рублей.

На государственную программу "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы" будет дополнительно направлено 44.2 миллиона рублей.

13,5 миллионов из них уйдут на обеспечение деятельности правительства Вологодской области, Губернатора Вологодской области и его заместителей, Департамента государственного управления и кадровой политики области, представительства региона при президенте и правительстве РФ в Северо-Западном Федеральном округе, на уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей.

11,9 млн пойдут на повышение зарплаты с 1 сентября зарплат работникам учреждений при Правительстве и департаменте государственного управления и кадровой политики.

7,4 миллиона получит Вологодский областной информационный центр на информирование освещение деятельности органов исполнительной государственной власти области и поддержку районных газет.

3,3 миллиона получит агентство мониторинга и социологических исследований.

В заключении КСП говорится, что непрограммные расходы увеличатся, всего на 99,9 милн рублей, связывая это с поощрением государственных работников и служащих.