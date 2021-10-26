Тотьмича арестовали за развратную переписку с малолетней девочкой в соцсетях

26.10.2021 [Происшествия]

В Тотьме арестован 22-летний местный житель, который вел переписку на сексуальные темы с малолетней девочкой.  

По версии следствия, в октябре молодой человек, используя свою учетную запись социальной сети «ВКонтакте», переписывался с малолетней девочкой на сексуальные темы, провоцируя ее на их обсуждение. Уголовное дело было возбуждено после того, как к силовикам обратились родители потерпевшей, которые узнали о переписке из мобильного телефона ребенка.

«В ходе расследования по уголовному делу изъяты и осмотрены электронные носители, назначены судебные экспертизы. Подозреваемый после задержания пояснил следователям, что переписку с несовершеннолетней вел, находясь в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в региональном управлении СК.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье 135 УК – «совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Сегодня мужчина был арестован по решению суда.

Тэги: развратные действия, соцсети, переписка

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