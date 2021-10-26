Сокольчанин на три года отправится в колонию за избиение сожительницы

В Соколе суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

5 мая 2021 года подсудимый, во время ссоры с бывшей сожительницей С., ударил её в бок, причинив разрыв селезёнки.

Мужчина частично признал вину и пояснил, что в тот день они с пострадавшей пили чай и смотрели телевизор у него дома.

«В ходе близости С. назвала его именем Михаил. Он стал выяснять у нее, кто такой Михаил, решил припугнуть и ударил ее по ягодицам небольшой палкой, используемой в качестве подставки под горячее. Затем она призналась, что была с этим Михаилом. От ревности у него все закипело внутри, он с силой ударил ее рукой в левый бок, С. выгнулась и вскрикнула от боли. Других ударов он ей не наносил и сначала хотел ее выгнать, но потом пожалел», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Пострадавшая в свою очередь показала, что рассталась с подсудимым ещё в феврале, но тот продолжал её преследовать. Утром того дня она шла к подруге и встретила обвиняемого, который затащил её к себе в квартиру.

«Там он на нее кричал, упрекал, что она избегает его, просил вернуться и стал из ревности ее избивать. Очнулась она на диване, встать не смогла, ее тошнило, кружилась голова, периодически она теряла сознание», — также говорится в сообщении

По её словам, бывший сожитель забрал её телефон, и не отпускал даже в туалет. Только утром следующего дня она хитростью уговорила отправить её домой, где вызвала скорую, и её забрали в больницу.

С учётом рецидива преступлений, осуждённому назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима. В пользу пострадавшей с него также взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется.