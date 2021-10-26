Вологжанин с собутыльником украл из квартиры соседки холодильник, телевизор и чайник

26.10.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу из квартиры 52-летней местной жительницы.

Женщина заявила о пропаже холодильника, чайника и телевизора. Он пояснила, что накануне оставила ключ от входной двери в почтовом ящике, так как её мать должна была зайти в гости.

Подозреваемыми в краже оказались 36-летний сосед потерпевшей и его 37-летний приятель.

«В беседе с полицейскими задержанный 1985 г. р. пояснил, что вместе с другом распивал спиртные напитки у себя дома, а когда алкоголь закончился они решили проникнуть в чужую квартиру в поисках ценных вещей. Зная, где соседка хранит ключ, они зашли в квартиру похитили имущество, а после отнесли похищенное в ближайший пункт приема металла, выручив 600 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.

Тэги: квартирная кража, соседи, пьянка

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