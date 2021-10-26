Жуткая автомобильная авария случилась в Великоустюгском районе

26.10.2021 [Происшествия]

Как сообщают официальные источники, столкновение произошло около 8.40 на 306 км автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас, недалеко от поселка Полдарса. На трассе столкнулись легковые автомобили Пежо 408 и Шкода Октавия.

По данным полиции, в великоустюгскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших.

Однако, как сообщает группа "Великий Устюг. Инфо", количество пострадавших – восемь человек.   

«В одном автомобиле находились пять человек, в другом - три. Женщина - водитель «Шкоды» в тяжёлом состоянии. Она и подростки - пассажиры «Шкоды», а также пострадавшие из Пежо доставлены в ЦРБ», - сообщается в группе.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Тэги: ДТП, трасса

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