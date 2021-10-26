Житель Череповецкого района убил коллегу ударом ножа в бедро

В Череповецком районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 41-летнего местного жителя. В причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлёкшее его смерть, подозревается его 33-летний коллега. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл в доме потерпевшего в селе Воскресенское вечером 23 октября 2021 года. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт и подозреваемый ударил собутыльника ножом в бедро. Забрав нож, он покинул место происшествия, а потерпевший скончался от полученных повреждений.

«Мужчина был задержан позже по месту своего жительства, после того, как соседи потерпевшего вызвали правоохранителей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.