По непроверенным пока данным в департаменте здравоохранения сменился руководитель

26.10.2021 [Общество]

Экс-начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков оставил свой пост. Исполняющим обязанности начальника департамента назначен Максим Трусов. Информация об этом появилась сегодня в телеграм-каналах.

Не исключено, что Максим Трусов будет исполнять обязанности начальника департамента до назначения руководителя на время переходного периода.

Неофициальные источники сообщают, что Сергей Бутаков может покинуть Вологодскую область и переедет в Калининград.

Официально эту информацию пока не подтвердили, однако, по некоторым данным, сегодня нового руководителя уже представят коллективу департамента.

Тэги: здравоохранение, начальник

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