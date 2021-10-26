По непроверенным пока данным в департаменте здравоохранения сменился руководитель

Экс-начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков оставил свой пост. Исполняющим обязанности начальника департамента назначен Максим Трусов. Информация об этом появилась сегодня в телеграм-каналах.

Не исключено, что Максим Трусов будет исполнять обязанности начальника департамента до назначения руководителя на время переходного периода.

Неофициальные источники сообщают, что Сергей Бутаков может покинуть Вологодскую область и переедет в Калининград.

Официально эту информацию пока не подтвердили, однако, по некоторым данным, сегодня нового руководителя уже представят коллективу департамента.