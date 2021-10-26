В Вологде «Тойота» сбила пенсионерку на «зебре»

26.10.2021 [Происшествия]

В Вологде 39-летняя женщина за рулём «Тойота Аурис» сбила пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре».

ДТП произошло 25 октября в 18:30 на Мальцева, 54. С травмами 83-летняя потерпевшая обратилась в травмпункт. Изначально заявлений о происшествии в ГИБДД не поступало.

Ещё одно ДТП с пострадавшим пешеходом произошло у дома № 2 на улице Щетинина в тот же день в 17:05. 20-летний водитель за рулём «Лада Приора» сбил 22-летнюю вологжанку на регулируемом пешеходном переходе. С травмами девушку доставили в больницу, сообщает городской отдел ГИБДД.

Тэги: ДТП, сбили пешехода, пенсионерка

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