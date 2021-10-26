Глава центра имени Гамалеи заявил, что многие заразившиеся после прививки, купили QR-код

Многие тяжело больные COVID-19, которые говорят, что заразились, несмотря на прививку «Спутником V», купили сертификат. Об этом заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в разговоре с Российской газетой.

Ученый говорит, что определить лжепривитых нетрудно. Есть возможность провести анализ на наличие у них маркеров препарата.

«Если якобы вакцинированные „Спутником V“ тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались поддельными сертификатами, которые они купили. Мы видим, что у людей отсутствуют маркеры [к вакцине] в 80% случаев», — пояснил Гинцбург журналистам.

Он считает, что люди тратят деньги, обманывают себя, и начинают себя вести беспечно, как будто действительно защищены.

«Риск заболевания у таких резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — полагает ученый.

По мнению Гинцбурга, истинные масштабы проблемы с купленными кодами, еще предстоит понять. То что выходит наружу, лишь небольшая часть реальной картины.