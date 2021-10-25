В районах Вологодской области, где вакцинация идет хорошими темпами, меньше заболевших коронавирусом

Вологодская область вошла в пик четвертой волны коронавирусной инфекции на достаточно высоких показателях заболеваемости. Поэтому сейчас приходится контролировать коечный фонд, препараты и кислород. Об этом заявил заместитель руководителя оперштаба области и главный врач городской больницы № 2 Алексей Плотников.

Он уверен, что регион упустил возможность на уровне невысоких цифр заболеваемости пройти корректно и быстро процесс вакцинации для выработки коллективного иммунитета. при этом статистика показывает, что вакцинация в 30 раз снижает риск заболеть.

«У нас есть федеральный регистр заболевших. И федеральный регистр вакцинированных. Эти две ресурса между собой сопоставимы. И с начала прививочной компании мы видим примерно одинаковые цифры. У нас среди всех вакцинированных заболевает примерно 2-3%. Эта цифра стабильна. Риск заразиться у привитых становится в 30 раз меньше, чем у непривитых. В госпитализации из всех заболевших привитых, вот этих 3%, нуждается только каждый десятый. Это граждане старше 60 лет, или граждане с хроническими сопутствующим заболеваниями», — говорит Алексей Плотников, поясняя, что в моногоспитале подавляющее большинство — люди без прививки.

Врач уверен, что все разговоры антипрививочников о том, что вакцина вредна абсолютно беспочвенны.

«От вакцины заразиться не возможно. Все вакцины не имеют настоящего живого возбудителя. Они содержат только белок коронавируса, который не обладает способностью к репликации, на который вырабатываются антитела», — объяснил Алексей Плотников.

Он так же пояснил, что qr-коды, против которых сейчас выступают многие граждане, правильное решение. Они наоборот помогают сохранить плановую помощь. Ведь в прошлые волны, больницы закрывались полностью.

«В предыдущие периоды подъема заболеваемости нам приходилось полностью останавливать плановую помощь, мы перебрасывали персонал на борьбу с COVID и полностью приостанавливали плановые госпитализации, закрывали дневные стационары и ограничивали доступ в поликлиники. В этот раз, имеем достаточно большое количество привитых и переболевших, которые могут скачать себе qr-код и эпидемически являются безопасными, у них есть уже иммунитет. Поэтому мы пошли в эту волну, не смотря на ее тяжесть, по пути максимального сохранения плановой помощи. Мы внедрили qr-коды для получения плановой помощи. При этом сохранили все прежние исключения, которые были. Есть перечень состояний и заболеваний при которых медицинская помощь будет оказана безусловно. Это экстренная, это неотложная помощь, это плановая помощь, отстрочка которой может привести к ухудшению состояния здоровья», — прокомментировал Алексей Плотников.

В лидерах по вакцинации в области сейчас Усть-кубенский, Верховажский, Тотемский, Нюксенский районы. В аутсайдерах Бабушкинский и Вожегодский.

«В Усть Кубенском районе привито 67% населения. Там, где процент вакцинации выше, там меньше больных. Это корреляция сохраняется во всех районах. Оттуда, где прививочная компания идет плохими темпами, больных в госпиталя поступает намного больше», — заключил Алексей Плотников.

Он напоминает, что вместе с коронавирусной инфекцией в этом году поднимают голову все сезонные вирусы. Поэтому привиться так же желательно и от гриппа. Особенно тем, кто уже пережил коронавирус. Что интересно, испытания показали, что прививку от гриппа и COVID-19 можно делать в один день. Поэтому с 21 октября можно привиться сразу против двух инфекций.