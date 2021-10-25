Губернатор Вологодской области награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

25.10.2021 [Общество]

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Соответствующий указ был подписан 25 октября. 

Данный орден орден могут получить активные участники общественной жизни страны, люди, сделавшие существенный вклад в развитие экономики, выдающиеся работники культуры и искусства, люди, добившиеся больших спортивных достижений, занимающиеся важной научно-исследовательской деятельностью, способствующие налаживанию мирных и дружественных отношений с другими народами, сделавшие значительный вклад в укрепление обороны страны. 

Тэги: губернатор, Олег Кувшинников

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