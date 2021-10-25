Вратарь череповецкой «Северстали» Константин Шостак признан лучшим новичком восьмой недели

25.10.2021 [Спорт]

По традиции в понедельник Континентальная хоккейная лига определяет лучших игроков прошедшей недели в четырех номинациях, лучших вратарь, лучший защитник, лучший нападающий и лучший новичок. На этот раз лучшим новичком прошедшей недели стал вратарь «Северстали» Константин Шостак, одержавший с командой две победы в двух матчах недели.

В игре с рижским «Динамо» (2:0) Шостак во второй раз в сезоне сыграл ноль. По воротам Шостака было нанесено 45 бросков (22,5 в среднем за матч), из которых он отразил 97,78%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,50. Шостак стал вторым вратарем клуба, признанным лучшим по итогам недели. Первым стал Дмитрий Шугаев на 18-й неделе сезона 2019/2020.

Тэги: вратарь, КХЛ

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