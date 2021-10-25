Более 600 человек намерены переселить из аварийного жилья в 2022 году

25.10.2021 [Общество]

В целом на реализацию государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» будет направлено порядка 2,7 миллиарда рублей.

Более 900 миллионов рублей планируют выделить на приобретение жилья для детей-сирот. В Вологодской области 2046 граждан из этой категории имеют право на получение от государства жилплощади, из них 301 человек получил судебное решение о предоставлении квартиры.

Как рассказал начальник департамента строительства области Дмитрий Буслаев, средства планируют направить как на долевое строительство, так и на приобретение жилья на вторичном рынке.

Председатель комитета по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия» Роман Заварин отметил, что ежегодно суммы на приобретение жилья для детей—сирот увеличиваются.

«С апреля в Вологодской области действует новая мера поддержки – «жилищный сертификат». На последней сессии мы упростили процедуру получения выплаты. В следующем году на эти цели будет выделено более 86 миллионов рублей, и 60 человек смогут получить сертификат и самостоятельно приобрести жилье. Мы готовы увеличить объем финансирования этой меры поддержки, если больше граждан захотят получить выплату», - пояснил Роман Заварин.

В 2022 году для ветеранов боевых действий будет приобретено 20 квартир, 57 молодым семьям будет предоставлена социальная выплата на приобретение жилья.

Еще одна значительная часть расходов – переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2022 году на эти цели будет направлено 835,7 миллиона рублей. Новые квартиры получат более 600 человек.

«Ожидается, что в течение трех лет дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены. Необходимые средства предусмотрены в бюджете как на 2022 год, так и на плановый период 2023-2024 гг. Однако на этом программа не будет закончена. На федеральном уровне уже анонсирован новый этап, в который войдут дома, признанные аварийными до 1 января 2021 года», - отметил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Множество вопросов у парламентариев вызвала программа «Формирование современной городской среды». В следующем году на благоустройство дворов будет направлено 121,4 миллиона рублей, а на общественные пространства – порядка 20 миллионов рублей. На эти средства планируется благоустроить 48 дворовых территорий и 34 общественных пространств.

«Во время подготовки народной программы «Единой России» на круглых столах не раз подчеркивалось, что уровень софинансирования программы «Городская среда» из областного бюджета должен остаться не ниже уровня 2021 года. Однако на 2022-й год цифры ниже. Считаю, что этого допускать нельзя», - подчеркнул Роман Заварин.

С этой позицией согласился и председатель комитета по экономической политике и собственности, член фракции «Единая Россия» Сергей Добродей, который отметил, что необходимо также учесть уровень инфляции и резкий рост цен на строительные материалы, которые повлекли за собой увеличение стоимости ремонта дворов и общественных пространств.

Кроме того, депутаты предложили рассмотреть вопрос включения в ремонты по программе «Городская среда» благоустройство подъездов к социальным учреждениям – детским садам и больницам, школам.

«Все инициативы и замечания парламентариев будут оформлены и переданы в правительство области для доработки государственных программ», - подвел итог заседания Сергей Добродей.

Тэги: ЗСО, бюджет

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