30 зарядных станций для электрокаров намерены открыть в Вологодской области за два года

В настоящее время определяются площадки для размещения электрозарядных станций (ЭЗС) на придорожных сервисах, расположенных на федеральных трассах. Сейчас ведутся переговоры с представителями бизнеса с предложением подключиться к проекту. Первой в Вологодском районе стала ЭЗС около поселка Майский, - сообщает пресс – центр администрации Вологодского района.

«В рамках церемонии открытия и презентации ЭЗС была достигнута договоренность между губернатором области и Ассоциацией владельцев электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры о подписании соглашения по реализации проекта «Сеть электрозарядных станций Вологодской области», — рассказал председатель Ассоциации Алексей Логанцов. - В планах у Ассоциации развернуть за два года сеть из 30 станций».

В рамках проекта рассматривается возможность установки рядом с МФЦ Вологодского района на улице Герцена, 63, станции зарядки. Соответствующее соглашение уже готовится к подписанию.