Более 17 млрд рублей намерены потратить власти Вологодской области на здравоохранение

25.10.2021 [Общество]

В рамках развития системы здравоохранения будет построена поликлиника в Череповце, поликлиника в микрорайоне Бывалово в Вологде и пристройка к поликлинике №4. Также начнется строительство центральной районной больницы в Верховажье.

Всего, как рассказал губернатор области, на систему здравоохранения будет потрачено 17 млрд рублей, из них 15 млрд – собственных средств.

«Благодаря налоговым отчислениям основных товаропроизводителей региона Вологодская область создаст областной финансовый резерв. Это поможет сохранить социальную направленность бюджета области на несколько лет вперёд и выделить значительные суммы на дальнейшее развитие региона», - рассказал губернатор.

Тэги: здравоохранение, бюджет

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