Более 17 млрд рублей намерены потратить власти Вологодской области на здравоохранение

В рамках развития системы здравоохранения будет построена поликлиника в Череповце, поликлиника в микрорайоне Бывалово в Вологде и пристройка к поликлинике №4. Также начнется строительство центральной районной больницы в Верховажье.

Всего, как рассказал губернатор области, на систему здравоохранения будет потрачено 17 млрд рублей, из них 15 млрд – собственных средств.