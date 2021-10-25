Более 17 млрд рублей намерены потратить власти Вологодской области на здравоохранение

В рамках развития системы здравоохранения будет построена поликлиника в Череповце, поликлиника в микрорайоне Бывалово в Вологде и пристройка к поликлинике №4. Также начнется строительство центральной районной больницы в Верховажье.
Всего, как рассказал губернатор области, на систему здравоохранения будет потрачено 17 млрд рублей, из них 15 млрд – собственных средств.
«Благодаря налоговым отчислениям основных товаропроизводителей региона Вологодская область создаст областной финансовый резерв. Это поможет сохранить социальную направленность бюджета области на несколько лет вперёд и выделить значительные суммы на дальнейшее развитие региона», - рассказал губернатор.