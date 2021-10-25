Пьяный вологжанин устроил дебош в баре на улице Пугачёва

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в баре на Пугачёва, 75.

«Как выяснили росгвардейцы, в помещение зашел нетрезвый посетитель, стал возмущаться обслуживанием и грубо разговаривать с администратором заведения. Работники заведения сделали замечание мужчине. В ответ гражданин стал угрожать им физической расправой», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области