В последнюю неделю октября вологжан ждёт переменчивая погода

Синоптики предупреждают жителей Вологодской области о переменчивой погоде в последнюю неделю октября.

Уже с сегодняшнего дня ожидается потепление. Это связано с прохождением по территории региона тёплого атмосферного фронта, который принесёт с собой осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточная температура будет превышать норму на два-четыре градуса.

«В четверг (28.10) циклонический вихрь начнет покидать Вологодчину, территорию области, пересечет холодный атмосферный фронт, после чего начнется очередное похолодание», — сообщает вологодский ЦГМС

29 и 30 октября ожидается падение температуры до минусовых отметок, а после снова возможно потепление.