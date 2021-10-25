В последнюю неделю октября вологжан ждёт переменчивая погода

25.10.2021 [Общество]

Синоптики предупреждают жителей Вологодской области о переменчивой погоде в последнюю неделю октября.

Уже с сегодняшнего дня ожидается потепление. Это связано с прохождением по территории региона тёплого атмосферного фронта, который принесёт с собой осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточная температура будет превышать норму на два-четыре градуса.

«В четверг (28.10) циклонический вихрь начнет покидать Вологодчину, территорию области, пересечет холодный атмосферный фронт, после чего начнется очередное похолодание», — сообщает вологодский ЦГМС

29 и 30 октября ожидается падение температуры до минусовых отметок, а после снова возможно потепление.

Тэги: погода, синоптики

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