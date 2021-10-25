В Кичменгско-Городецком районе арестовали подозреваемую в мошенничестве

25.10.2021 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес постановление о заключении под стражу 33-летней местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве.

По версии следствия, 20 октября 2021 года подозреваемая и её подельница Б. пришли в дом к жительнице посёлка Югский. Б. убедила потерпевшую, что может снимать порчу и стала проводить с ней вымышленные обряды. В это время подозреваемая украла у пострадавшей 21 800 рублей.

 «Подозреваемая с заключением под стражу не согласилась, причастность к событию преступления признала. Пояснила, что 8 октября 2021 года в Красноборском районе Архангельской области, где она проживала, сгорел жилой дом, после чего она жила с детьми у брата. Жилье, которое она приобрела на материнский капитал в д. Теплогорье Великоустюгского района, не пригодно для проживания. Она 5 раз привлекалась к уголовной ответственности, в течение всей жизни не работала, имеет 11 детей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Срок ареста избран женщине по 19 декабря 2021 года включительно.

Тэги: мошенничество, арест

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