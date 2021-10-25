Выставка, посвящённая юбилею Николая Рубцова, работает в Вологде

Областная художественная выставка «Поверьте мне: я чист душою…» работает в Доме Корбакова. Мероприятие посвящается 85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова и 60-летию Вологодской писательской организации.

В экспозицию вошли более 100 картин, из них, более 50 работ вологодских художников.

– Выставка представляет, как работы из фондов картинной галереи, так и произведения современных художников, непосредственно связанные с личностью и произведениями поэта или созвучные его творчеству в духовном плане. Диапазон работ очень широк: это тематические картины и портреты писателя, пейзажи и натюрморты, декоративно-прикладное и народное искусство, современная иконопись, – говорят сотрудники Вологодской картинной галереи.

Выставка будет работать до 21 ноября по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения (6+).

