В Вологде пьяный водитель сбил перебегавшего дорогу пешехода

25.10.2021 [Происшествия]

В Вологде пешеход пострадал в ДТП на улице Беляева. Инцидент произошёл 23 октября в 19:20, сообщает отдел городского ГИБДД.

Пьяный 47-летний вологжанин за рулём «Рено Логан» наехал на мужчину, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. 45-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Ещё одно ДТП с пострадавшим пешеходом произошло на улице Ленинградской 23 октября в 11:27. 70-летний мужчина за рулём «Волги» наехал на 43-летнего вологжанина, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего также госпитализировали с травмами.

Тэги: ДТП, пьяный водитель, пострадавшие

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