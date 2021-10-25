Интерактивная выставка расскажет об обороне Руси в XVI –XVII веках

Выставка «Государева стража: система обороны южных границ Русского государства в XVI –XVII веках» открылась в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

– На выставке представлена грандиозная оборонительная система середины XVI века, которая была создана на южных рубежах России против разорительных набегов и экспансии со стороны Крымского ханства, – говорится в анонсе мероприятия.

В экспозицию вошли более 200 экспонатов из собрания государственного музея-заповедника «Куликово поле».

– Посетители увидят экспозиционные графические карты деревень, носящих имена «детей боярских», комплексы витринные «деньги и денежное жалование», «земледелие – основа жизни», интерактивные блоки «натуральное жалование», «земельное жалование». Во весь рост представлены комплексные снаряжения и вооружение стрельцов XVII века; археологические находки с острожка у Орловых ворот, Дедилова, Епифанских слобод и территорий засек. Особый интерес для детской возрастной аудитории представляет макет «Орловы ворота», который выполнен на основе археологического изучения и сохранившегося описания Орловского острожка в масштабе 1:72. В глубине засечного леса сохранились остатки небольшой крепости - острожка у Орловых ворот, построенного в 1638 году. В крепости стояла артиллерия – одна пушка, стрелявшая ядрами массой 1,6 кг, а также два «тюфяка», стрелявших картечью, – сообщает сайт музея.

Посетить выставку можно до 16 января в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Возрастные ограничения (7+).

