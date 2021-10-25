Владимир Путин рекомендовал губернаторам перевести на удаленку непривитых граждан 60+

Президент Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались от ковида, и перевести их на удаленку. Сообщение появилось на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет», - говорится в сообщении.

Помимо этого, главам регионов рекомендовано ввести запрет на работу общепита по ночам и режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет. Путин рекомендовал губернаторам запретить проведение развлекательных мероприятий и ограничить работу общепита вечером и ночью.

Как сообщает ТАСС, главам регионов рекомендовано ввести систему QR-кодов для посещения организаций, перечень которых установят кабмин и местные власти.