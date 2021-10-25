Предприниматель из Череповецкого района взыскал с ООО «Северная бытовая компания» больше 670 тысяч рублей неосновательного обогащения

Суд рассмотрел иск местного предпринимателя из Череповецкого района к ООО «Северная сбытовая компания» («ССК») о взыскании 676 196 рублей неосновательного обогащения.

По материалам дела, истец владеет пилорамой в деревне Антоновка. В 2019 году он заключил с «ССК» договор на поставку электроэнергии.

«В феврале 2020 года сетевой организацией был установлен факт нарушения целостности корпуса прибора учета, составлен акт и выставлен потребителю счет на оплату электроэнергии в объеме безучетного потребления на сумму 657 757 рублей 12 копеек», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Предпринимателя привлекли к административной ответственности, и он выплатил указанную сумму и неустойку. Позднее постановление о привлечении мужчины к ответственности было отменено, так как не был доказан факт его вмешательства в работу прибора учёта. Ответчик отказался вернуть деньги добровольно, и владелец пилорамы обратился в суд.

«В обоснование позиции истец представил заключение экспертизы, согласно которому счетчик не вскрывался и не имеет механического вмешательства в счетный механизм, имеются следы механического воздействия на корпус счетчика с внешней стороны, данное воздействие не могло влиять на работу счетного механизма, так как оно не сквозное. Представленное заключение не оспорено», — также говорится в сообщении

При таких обстоятельствах, иск был удовлетворён.