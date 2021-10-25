9 вологодских спортсменов могут принять участие в зимней Олимпиаде 2022 года

25.10.2021 [Спорт]

В реальности же только трое спортсменов из Вологодской области имеют шанс представлять наш регион на Олимпиаде. Это биатлонист Максим Цветков, и конькобежцы Артем Арефьев и Евгения Лаленкова.

Вратарь череповецкой «Северстали» Владислав Подьяпольский будет представлять Кемеровскую область. Также в сборной России имеют шансы оказаться воспитанники череповецкого хоккея Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»), Богдан Киселевич (ЦСКА Москва) и Вадим Шипачев, выступающий сейчас за московское «Динамо».
Ещё на участие в Олимпиаде претендуют уроженец Вожеги Денис Спецов, сейчас выступающий за Тюменскую область и Анна Нечаевская из Сямженского района, представляющая Республику Татарстан.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры. Российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Полный список кандидатов опубликован на сайте Олимпийского комитета России https://vk.cc/c7ibBC.
 

Тэги: олимпиада, спортсмены

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