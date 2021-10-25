В Череповец возвращаются танцплощадки

25.10.2021 [Общество]

Танцплощадка появилась в сквере Гоголя в Череповце. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов на своей страничке в соцсетях.

«Деревянные сооружения, которые были практически в каждом дворе во времена развитого социализма, канули в лету в конце 80-х — начале 90-х. Но череповчане их не забыли. ТОС «Первомайский» выиграл грант на установку танцплощадки и осуществил задуманное. При строительстве ни одно дерево не пострадало: обратите внимание, как аккуратно растения вписались в конструкцию», - пояснил мэр Череповца.

Правда, горожане недоумевают, зачем было нужно ее строить?

«Зачем нужна танцплощадка? Никто на ней танцевать не будет. Получается, закопали некоторое количество денег», - пишет Юрий Кирьянов.

«Если сравнить танцплощадку в 80 годах и эту, то что-то в 21 веке не клеится. Видно тот, кто делал эту площадку, никогда ее не видел», - считает Инна Воеводина.

Тэги: танцплощадка, Череповец

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