В Череповец возвращаются танцплощадки

Танцплощадка появилась в сквере Гоголя в Череповце. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов на своей страничке в соцсетях.

«Деревянные сооружения, которые были практически в каждом дворе во времена развитого социализма, канули в лету в конце 80-х — начале 90-х. Но череповчане их не забыли. ТОС «Первомайский» выиграл грант на установку танцплощадки и осуществил задуманное. При строительстве ни одно дерево не пострадало: обратите внимание, как аккуратно растения вписались в конструкцию», - пояснил мэр Череповца.

Правда, горожане недоумевают, зачем было нужно ее строить?

«Зачем нужна танцплощадка? Никто на ней танцевать не будет. Получается, закопали некоторое количество денег», - пишет Юрий Кирьянов.