Вологжанин совершил разбойное нападение на пункт приёма металлолома

25.10.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли разбойное нападение на пункт приёма металлолома на Советском проспекте. О происшествии заявил работник скупки.

«Мужчина рассказал, что в дневное время на территорию базы проник неизвестный. Он сообщил приемщику, что хочет сдать металл на крупную сумму денег и поинтересовался возможностью сразу получить наличный расчет. Узнав, что в кассе 40 тысяч рублей, злоумышленник напал на приемщика и, угрожая ножом, забрал деньги», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемым оказался 25-летний вологжанин. Задержавшим его полицейским он рассказал, что заранее спланировал преступление.

«Злоумышленник несколько раз сменил одежду, избавился от мобильного телефона, а также изменил походку. Однако ему не удалось запутать оперативников и уйти от ответственности», — также говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Тэги: разбой, напал с ножом, металлолом

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