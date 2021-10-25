Подорожает все: в ноябре в России на 10% вырастут цены на крупы, мясо, колбасные изделия

25.10.2021 [Общество]

В ноябре россиян ожидает очередное повышение цен. Производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20 процентов из-за роста стоимости сырья и упаковки. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Больше всего подорожает греча.

Производители колбас и сосисок так же  предупредили торговые сети о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября, связывая это с ростом цен на сырье. В этом году цена полипропиленовой и картонной тары выросла более чем на 100 процентов, - сообщают производители. В итоге, говядина подорожала на 11 процентов, курица — на 13 процентов, а свинина — на 29 процентов.

Рост цен специалисты, помимо прочего, объясняют мировым энергокризисом и инфляцией.

Тэги: инфляция

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