Подорожает все: в ноябре в России на 10% вырастут цены на крупы, мясо, колбасные изделия

В ноябре россиян ожидает очередное повышение цен. Производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20 процентов из-за роста стоимости сырья и упаковки. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Больше всего подорожает греча.

Производители колбас и сосисок так же предупредили торговые сети о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября, связывая это с ростом цен на сырье. В этом году цена полипропиленовой и картонной тары выросла более чем на 100 процентов, - сообщают производители. В итоге, говядина подорожала на 11 процентов, курица — на 13 процентов, а свинина — на 29 процентов.

Рост цен специалисты, помимо прочего, объясняют мировым энергокризисом и инфляцией.