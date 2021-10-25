Диких животных в вологодских лесах будут лечить от бешенства

25.10.2021 [Общество]

В вологодских лесах раскладывают приманки для диких животных с прививкой от бешенства. Вакцина представляет собой брикет-приманку со специфическим запахом, привлекательным для плотоядных животных. Внутри приманки находится капсула с препаратом. Раскусывая брикет, животное прокалывает ее зубами, и получает необходимую дозу для иммунизации против бешенства.

Приманки помещают в местах обитания лисиц, енотовидных собак и волков – возле нор, троп и по опушкам леса. Раскладку осуществляют на территории Вологодского, Вожегодского, Верховажского, Грязовецкого, Кирилловского, Междуреченского, Сокольского, Сямженского, Тотемского, Усть-Кубинского, Харовского и Шекснинского районов, где ранее регистрировались случаи бешенства диких животных.

«На территории Вологодской области с 2018 года реализуется межведомственный план по проведению иммунизации диких плотоядных животных. Ежегодно весной и осенью в лесах раскладывается около миллиона доз приманок с антирабической прививкой. Последний случай заболевания бешенством на территории нашей области был зафиксирован в 2017 году у лисы на территории Сокольского района», – рассказал заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Тэги: дикие животные, бешенство

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