Диких животных в вологодских лесах будут лечить от бешенства

В вологодских лесах раскладывают приманки для диких животных с прививкой от бешенства. Вакцина представляет собой брикет-приманку со специфическим запахом, привлекательным для плотоядных животных. Внутри приманки находится капсула с препаратом. Раскусывая брикет, животное прокалывает ее зубами, и получает необходимую дозу для иммунизации против бешенства.

Приманки помещают в местах обитания лисиц, енотовидных собак и волков – возле нор, троп и по опушкам леса. Раскладку осуществляют на территории Вологодского, Вожегодского, Верховажского, Грязовецкого, Кирилловского, Междуреченского, Сокольского, Сямженского, Тотемского, Усть-Кубинского, Харовского и Шекснинского районов, где ранее регистрировались случаи бешенства диких животных.