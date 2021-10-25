Череповчанина арестовали на две недели за пьяную езду и оставление места ДТП

В Череповце мировой судья арестовал на две недели 30-летнего Илью Шацкого, который совершил ДТП и убежал с места происшествия. Авария случилась в ночь на 23 октября на 160-м километре трассы А-114, где Илья Шацкий, управляя автомобилем Фольксваген Поло, зацепил грузовую машину IVEKO Daily. Сразу после ДТП виновник уехал с места аварии, но через три километра был остановлен экипажем ДПС.

Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что он пьян, действительно задел грузовик, уехал с места ДТП, а также сознался, что никогда не получал водительского удостоверения.

В присутствии понятых водителя отстранили от управления транспортным средством, а также зафиксировали состояние опьянения. Показания прибора по итогам медосвидельствования составили 1,247 мг/л.