Череповчанина арестовали на две недели за пьяную езду и оставление места ДТП

25.10.2021 [Происшествия]

В Череповце мировой судья арестовал на две недели 30-летнего Илью Шацкого, который совершил ДТП и убежал с места происшествия. Авария случилась в ночь на 23 октября на 160-м километре трассы А-114, где Илья Шацкий, управляя автомобилем Фольксваген Поло, зацепил грузовую машину IVEKO Daily. Сразу после ДТП виновник уехал с места аварии, но через три километра был остановлен экипажем ДПС.   

Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что он пьян, действительно задел грузовик, уехал с места ДТП, а также сознался, что никогда не получал водительского удостоверения.
В присутствии понятых водителя отстранили от управления транспортным средством, а также зафиксировали состояние опьянения. Показания прибора по итогам медосвидельствования составили 1,247 мг/л.

«С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста за оставление места ДТП, а также 14 суток административного ареста за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Наказания за оба нарушения Шацкий отбывает одновременно, то есть всего проведет под арестом 14 суток», - пояснили в объединенной пресс – службе судов области.

Тэги: ДТП, водитель

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