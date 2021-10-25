Городская родительская конференция пройдёт в Вологде 25 октября в режиме онлайн

Городская родительская конференция пройдёт 25 октября в Вологде в режиме онлайн. Её проводит Городской родительский совет.

Тема мероприятия – «Клиповое мышление современного ребёнка».

Посмотреть трансляцию можно по ссылке в понедельник, 25 октября, в 18:00.

Городской родительский совет – это председатели родительских комитетов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования нашего города, и самые активные родители Вологды, которые хотят улучшить образовательный процесс своих детей.

Напомним, что городские родительские конференции проходят раз в месяц. Обычно они посвящаются темам, которые волнуют родителей. Записи предыдущих мероприятий можно посмотреть по ссылке.