В деревне Алекино Устюженского района сгорело сразу два дома

Ночью в Устюженском районе случился крупный пожар, в результате которого сгорело два дома и баня. Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме в деревне Алекино поступило на пульт дежурного около полуночи. Огонь перекинулся на соседний дом и баню.

В итоге площадь пожара составила 172 квадратных метра. Огнем полностью были уничтожены 2 дома и баня.

Собственник дома, где начался пожар, и бани женщина 1985 года рождения.Собственник другого дома женщина 1982 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

Огонь были ликвидирован только около 6 часов утра. На месте работает дознаватель и иные службы.